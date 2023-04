Negli spogliatoi tra primo e secondo tempo ci sarebbe stato un acceso diverbio tra Maldini del Milan e Spalletti del Napoli

Negli spogliatoi tra primo e secondo tempo ci sarebbe stato un acceso diverbio tra Maldini del Milan e Spalletti del Napoli.

La ricostruzione dell’accaduto sarebbe sul fatto che l’allenatore azzurro oltre a lamentarsi con l’arbitro avrebbe richiamato Leao dopo l’esultanza sotto i tifosi del Napoli. Da qui sarebbe arrivata la risposta e il diverbio con Maldini, spiegato poi dall’allenatore azzurro in conferenza: «Con Paolo non è successo niente da parte mia: rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto»

L’articolo Diverbio Maldini-Spalletti, ecco cosa è successo negli spogliatoi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG