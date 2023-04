Luis Alberto contro il Monza non avrebbe gradito l’ennesima sostituzione da parte dell’allenatore Sarri e gli avrebbe negato la stretta di mano all’uscita

Luis Alberto contro il Monza non avrebbe gradito l’ennesima sostituzione da parte dell’allenatore Sarri e gli avrebbe negato la stretta di mano all’uscita.

Allo spagnolo della Lazio non va giù che sia sempre lui a dover abbandonare il campo e non Milinkovic Savic. Sarri comunque se lo gode: l’applicazione messa in campo è tutto ciò che il tecnico ha sempre cercato da lui.

L’articolo Sarri-Luis Alberto, lo spagnolo arrabbiato con l’allenatore proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG