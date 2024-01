In conferenza stampa, Tiago Djalò ha spiegato come convincerà Massimiliano Allegri a dargli spazio nella Juve

Tiago Djalò, in conferenza stampa, ha spiegato che apporto conta di dare alla Juve.

CONVINCERE ALLEGRI – «Io sono tranquillissimo e sono qua per giocare, Darò tutto per la squadra ed è un’opportunità per me. So che ho qualità per giocare qui, è un’opportunità. L’arrivo a Torino è stato bello, ho parlato con loro e ho firmato con la Juve».

