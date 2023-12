L’Inter punta forte su Tiago Djalo come colpo a parametro zero per giugno: sia la Juve che l’Atletico Madrid provano a rovinargli i piani

L’obiettivo principale per il calciomercato Inter in difesa resta Tiago Djalo, che si libererà a parametro zero a giugno dal Lille. La concorrenza non manca, ma i nerazzurri sembrano essere in pole per l’arrivo a zero del portoghese.

Tuttavia, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sia la Juve che l’Atletico Madrid proveranno a rovinare i piani dei nerazzurri: entrambe vogliono provare ad acquistare il calciatore già a gennaio. Il club francese sembrerebbe disposto ad ascoltare offerte per questo inverno, consapevole che in estate lo perderà a zero (per una cifra attorno ai 5 milioni di euro può partire). In tal caso i nerazzurri rimarrebbero beffati, dato che non hanno previsto alcun investimento nel mercato invernale, soprattutto nel reparto difensivo.

L’articolo Djalo Inter, Juve ed Atletico Madrid provano a rovinargli i paini: ecco come proviene da Inter News 24.

