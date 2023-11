Attraverso un post su Twitter, Fabrizio Romano parla di Tiago Djalo, e della volontà dell’Inter di ingaggiare il giocatore nella prossima sessione di mercato.

Inter are working on a deal to sign Tiago Djaló as free agent in 2024. Contacts ongoing with player’s camp to discuss potential free move.

There are many clubs interested, Inter will only proceed at their conditions but they rate Djaló highly — being tracked for years. pic.twitter.com/GVdnUUAlB6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023