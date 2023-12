Djalò Juve, colpo possibile a gennaio: la mossa per anticipare l’Inter. E’ derby d’Italia anche sul mercato

Tra Juve e Inter la sfida si sposta dal campo al mercato per un obiettivo in comune: Djalò. Come spiegato dalla Gazzetta, infatti, il club nerazzurro ha avviato i contatti per prendere a parametro zero, da giugno, il difensore in scadenza di contratto col Lille.

La Juve, però, starebbe pensando di anticipare la concorrenza dei nerazzurri facendo un’offerta al club francese per portarlo a Torino già a gennaio, visto che è alla ricerca di un difensore a basso costo. Al contempo, vorrebbe impedire all’Inter l’acquisto di un giocatore di sicura prospettiva. Un vero e proprio derby d’Italia si profila all’orizzonte con l’Atletico Madrid che resta sullo sfondo.

