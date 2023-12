Costacurta: «Come non dare ragione ad Allegri con questa classifica Il modello Juve funziona». L’analisi sui bianconeri

Costacurta a Sky Sport ha fatto un’analisi sulla Juve di Allegri seconda in classifica.

COSTACURTA – «Fino ad adesso il modello della Juventus ha funzionato. Dall’inizio abbiamo sempre detto che potesse lottare per lo scudetto, per cui io non sono sorpreso di questi risultati. Quando vanno in avanti fanno paura, ma preferiscono chiudersi perché questo è ciò che chiede probabilmente l’allenatore. Ma come puoi non dare ragione ad Allegri quando hanno questa classifica».

The post Costacurta: «Come non dare ragione ad Allegri con questa classifica Il modello Juve funziona» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG