Vlahovic Juve: rinnovo o cessione? Le ipotesi sul futuro del serbo che ha il contratto in scadenza nel 2026

La trattativa per trovare l’accordo per il rinnovo di contratto di Vlahovic, in scadenza nel 2026, non sta registrando progressi. A renderlo noto è Calciomercato.com, secondo cui non è stato trovato un punto di incontro con la Juve per prolungare e spalmare meglio l’elevato ingaggio del bomber.

Non è da escludere, comunque, l’ipotesi di una cessione anche se ad oggi nessun club ha proposto alla Juve un’offerta congrua alla cifra spesa dai bianconeri per portarlo a Torino dalla Fiorentina.

The post Vlahovic Juve: rinnovo o cessione? Le ipotesi sul futuro del serbo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG