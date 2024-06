L’inizio dell’Europeo si avvicina e l’Italia affronterà sabato sera l’Albania di Asllani, Djimsiti, Ramadani ed Hysaj.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti a pochi giorni da Italia-Albania; ecco le sue parole. “Quando giochi contro l’Italia non ci sono vantaggi, ma conoscere gli avversari può servire. Se parti bene, prendi fiducia per le gare successive: può aiutarti a ‘gestirle’ meglio“.

Le sensazioni in vista dell’esordio all’Europeo

“Dico che l’Italia è favorita sabato perché conosco il potenziale tecnico di una squadra che tre anni fa festeggiava l’Euro e di un calcio ben sintetizzato da quello che hanno fatto i club in Europa. Dopo il 2021 la Nazionale ha avuto alti e bassi, ma è un’ovvietà dire che non dobbiamo sottovalutarla, ma rispettarla: è sempre l’Italia“.

Kristjan Asllani

Sul regista dell’Inter

Il difensore della squadra bergamasca ha passato in rassegna qualche suo compagno ed ha rivolto grandi elogi all’interista Asllani: “Asllani è giovanissimo e ha tutti i mezzi e il tempo per arrivare in alto. Con l’Inter, appena ha avuto un po’ più di spazio, ha fatto vedere cose non banali. E non era facile entrare in un centrocampo così forte. Se Sylvinho lo schiererà da titolare, la responsabilità lo aiuterà a dare il meglio“. Il regista gioca poco in nerazzurro, pur avendo mostrato grandissimi progressi nell’ultima stagione, perché il titolare è Calhanoglu ma in nazionale l’albanese è un punto fermo.

