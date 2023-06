Filip Djuricic, nuovo centrocampista del Panathinaikos, ha parlato della scorsa stagione di Serie A alla Sampdoria. Le dichiarazioni

SAMPDORIA – «L’ultima stagione, non tanto sotto l’aspetto calcistico quanto al di fuori del campo, è stata molto molto negativa. La situazione a livello societario era pessima. Non ne ho mai parlato finora e non voglio addentrarmi nell’argomento perché non voglio usarlo come alibi».

PANATHINAIKOS – «Ora sono molto entusiasta di essere qui e questa è la cosa più importante. Prima di prendere questa decisione ho parlato con molte persone, ho letto la rosa della squadra, e l’impressione è stata buona. All’inizio, quando ho saputo che il Panathinaikos mi cercava, ho avuto subito una sensazione positiva dentro di me. L’esperienza mi ha insegnato che è giusto seguire l’istinto: voglio aiutare il club a raggiungere grandi obiettivi».

