Con le gare di ieri, si è andato a completare il quadro delle 16 squadre che andranno a formare gli ottavi di finale della Copa Libertadores. Il sorteggio determinerà gli accoppiamenti e si potranno avere immediatamente incroci tra club della stessa nazione, a differenza di quanto succede in Champions League.

Le formazioni classificatesi come prime sono: Racing, Intermacional, Palmeiras, Fluminense, Independente del Valle, Boca Juniors, Athletico Paraneinse, Olimpias Asuncion. Il lotto delle 8 sfidanti, che giocheranno in casa la prossima gara, è composto da: Flamengo, Nacional, Bolivar, River Plate, Argentinos Juniors, Pereira, Atletico Mineiro, Atletico Nacional. Vedremo cosa riserverà il sorteggio: ci potrebbero essere incroci di grandissimo fascino, quali Flamengo-Fluminense per quanto riguarda le brasiliane e un clamoroso Super Clasico Boca-River che calamiterebbe l’attenzione di tutto il mondo.

Stanotte si è iscritta al ruolo delle favorite il Palmeiras. Aveva bisogno di vincere lo scontro diretto con il Bolivar, che gli era appaiato in classifica. Operazione riuscita con facilità, grazie a una prova estremamente convincente, continua e coronata da 4 reti, una più bella dell’altra. Ha aperto a metà del primo tempo Rony, con una giocata deliziosa di controbalzo dopo stop di petto, su un pallone servito da Raphael Veiga con un tacco volante. Dieci minuti dopo ha raddoppiato Artur, con un colpo di testa effettuato ad altezza considerevole. Nella ripresa il 3-0 è arrivato da Piquerez, anche lui illuminato da un numero di Veiga, che si è alzato la sfera e l’ha servita di punta. Infine, Artur ha chiuso con una doppietta presentandosi a tu per tu del portiere e infilandolo, nonostante una corsa resa incerta dall’avere ricevuto una botta poco prima.

I numeri traducono la netta superiorità dei padroni di casa, che una parte della tifoseria contesta per l’immobilismo sul mercato e il caro-biglietti. 28 tiri sono una produzione altissima; le occasioni sono state 9; è stata colpita una traversa dal solito Veiga, che l’anno scorso era sulla lista degli acquisti di Galliani per il Monza; il portiere Weverton ha trascorso una serata rilassante, impegnandosi solo in qualche uscita in presa; infine, il Palmeiras ha commesso solo 4 falli, a fronte del quadruplo da parte degli avversari, totalmente dominati.

