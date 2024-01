Nuova avventura per Josh Doig, il calciatore obiettivo di mercato dell’inter della scorsa estate ha scelto il suo nuovo club

Alla fine sembra concludersi in terra francese la telenovela circa il futuro di Josh Doig. Il talento dell’Hellas Verona era stato accostato più volte sia all’Inter che al Torino nella passata finestra di calciomercato.

Come riportato da Sky Sport, sarebbe in dirittura d’arrivo per lui il trasferimento al Marsiglia. Si parla di una cifra vicina ai 6 milioni di euro più bonus, con annessa una percentuale sulla futura rivendita.

L’articolo Doig, in partenza l’ex obiettivo Inter: scelto il nuovo club proviene da Inter News 24.

