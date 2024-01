I nerazzurri tornano in campo oggi a Monza e poi penseranno alla SuperCoppa: nessuno in società intende rinunciare ad uno dei due obiettivi.

La vittoria dello Scudetto è l’obiettivo dichiarato dell’Inter dall’inizio della stagione ma la rosa è costruita per lottare su più fronti: con la SuperCoppa italiana alle porte arrivano esami importanti in tal senso.

All-in

Inzaghi non trascurerà la competizione che inizierà a metà settimana prossima: quest’anno vincerla vale 8 milioni di euro, più del passato anche se le partite da giocare sono 2 e non più solo 1. L’Inter è campione in carica da 2 anni e non pensa minimamente di abdicare. È quindi il momento della verità per qualche seconda linea che ambisce a conquistarsi il posto da titolare: la Gazzetta dello Sport sottolinea che l’allenatore in questa settimana ha studiato, dati alla mano, come far arrivare tutti gli elementi della rosa in migliori condizioni possibili ai prossimi impegni.

Davide Frattesi

Le rotazioni

Ecco perché stasera a Monza potrebbero giocare dal primo minuto De Vrij e Frattesi: 2 che hanno giocato molto poco ultimamente ma che non possono assolutamente essere definiti autentiche seconde linee. L’olandese non scende in campo addirittura dai primissimi di dicembre mentre l’ex Sassuolo ha disputato solo 20 minuti nelle ultime 3 gare. Loro due in particolare devono mettere minuti nelle gambe mentre Lautaro Martinez e Marcus Thuram, tra gli altri, saranno chiamati agli straordinari; stesso discorso per Calhanoglu che deve ritrovare la forma migliore.

