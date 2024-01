Ecco la classifica aggiornata della Serie A, dopo Napoli-Salernitana e Genoa-Torino, Inter ancora in testa

Cambia la classifica della Serie A. Due gli anticipi andati in scena questo pomeriggio. Prima la sfida tra Genoa e Torino, con le due squadre più preoccupate a non farsi del male che a ferire. termina 0-0 al Marassi. Poi il Napoli ribalta la Salernitana all’ultimo respiro con Rrahmani che segna al primo minuto di recupero. Ecco la classifica: Inter in vetta, Salernitana, Genoa, Torino e Napoli hanno una partita in più

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Napoli 31*

Atalanta 30

Lazio 30

Roma 29

Torino 28*

Monza 25

Genoa 22*

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12*

