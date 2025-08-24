La Juventus punta su un altro attaccante. Il problema? Piaceva anche all’Inter che ora dovrà sicuramente cambiare strategia…

Il calciomercato dell’Inter potrebbe venire funestato da un’altra brutta notizia dopo le due arrivate in queste settimane. Prima c’è stato l’assurdo caso di Ademola Lookman, centrocampista dell’Atalanta che aveva espresso in prima persona l’interesse a cambiare casacca nerazzurra passando da quella dell’Atalanta a quella dell’Inter, senza però trovare un accordo con il team milanese.

Poi, la delusione per la cessione di Giovanni Leoni, forte difensore che dal Parma, pur essendo nel mirino di Milan, Juventus e naturalmente dell’Inter, ha scelto di approdare in Premier League al Liverpool. Di tanti importanti colpi di mercato, l’Inter non sembra essere riuscito a portarne a casa uno, dovendo quasi sempre ripiegare su alternative meno costose e interessanti.

Un altro giocatore che secondo la stampa del settore sarebbe stato adocchiato dal team di Christian Chivu potrebbe invece fare le valige alla volta di Torino per unirsi alla rosa della Juventus che in queste ore sta trattando diversi affari e valuta la cessione di altri giocatori in scadenza. Se anche questo colpo di mercato sfumasse, sarebbe un durissimo smacco, per di più da una contendente diretta allo scudetto.

Inter e Juve su Openda, bianconeri in vantaggio

Mentre tratta la cessione da parte del Paris Saint German di Randal Kolo Muani – una media di una rete ogni due partite con la maglia della Juventus – la squadra dei bianconeri mette gli occhi anche su un altro innesto per l’attacco. Si tratta secondo Juventus News 24 di Lois Openda del Lipsia, prima punta belga di razza. Il calciatore che non ha mai giocato in Serie A ha comunque ben figurato in campionato con 62 presenze e 33 reti in due anni, dati non da sottovalutare.

Openda per il momento sarebbe stato solo oggetto di un sondaggio preliminare della Juventus che sta vagliando altre opzioni per rinforzare il suo attacco. Il suo nome tuttavia era stato accostato anche all’Inter come alternativa di Lookman se l’affare fosse sfumato e vedere che la Juventus pare in vantaggio anche su questo giocatore potrebbe essere un duro colpo per l’autostima dei ragazzi di Chivu.

Il mese dedicato al Calciomercato estivo sta per concludersi e questi sono i giorni caldi, una settimana in cui può succedere – e succederà – di tutto e in cui le squadre che mirano a vincere lo scudetto devono assolutamente muoversi. Ogni minuto di esitazione su un giocatore potrebbe infatti consegnarlo ad un team rivale…