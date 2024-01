Il tecnico dell’Udinese Cioffi ha parlato di Samardzic, ecco cosa deve fare l’ex obiettivo dell’Inter ora vicino alla Juve

Non ha dubbi Gabriele Cioffi Intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dei rumors di mercato su Lazar Samardzic, ex obiettivo dell’Inter e ora della Juve.

LE PAROLE – «Se le voci danno fastidio? Sarei un bugidardo a dirti no, c’è un piacere a sentirsi desiderati e leggersi sui giornali, ma a noi non fa così piacere. Perez sta facendo prestazioni importanti e sa che non può permettersi di mollare un centimetro, così come Samardzic. Devono dare tutto fino all’ultimo minuto con la maglia dell’Udinese e lo sanno».

