I nerazzurri stasera si ritroveranno l’ex gioiello della Primavera contro e lo osserveranno molto da vicino sperando che non mostri tutto il suo talento.

Stasera alle 20:45 c’è Monza-Inter ed i nerazzurri non possono permettersi passi falsi perché la Juventus potrebbe approfittarne. La squadra di Inzaghi nelle ultime uscite ha mostrato di non essere brillantissima e l’anno scorso i brianzoli hanno raccolto ben 4 punti nei 2 scontri diretti.

Match particolare

Ci saranno tanti ex, ovvero Gagliardini, D’Ambrosio, Carlos Augusto e Valentin Carboni: giocheranno tutti dal primo minuto tranne l’esterno brasiliano, non ci sarà per infortunio Di Gregorio.

Carlos Augusto

Osservato speciale

L’attaccante argentino ha faticato inizialmente ma alla fine è riuscito a prendersi la titolarità; dall’altra parte Sanchez ed Arnautovic segnano col contagocce evidenziando una differenza marcata tra titolari e riserve in attacco. Il rendimento di questi ultimi è un argomento caldo in periodo di mercato ma i nerazzurri non hanno budget per acquistare un quinto attaccante. Riportare l’ex Primavera alla base non costerebbe nulla visto che è in prestito secco: Tuttosport sostiene che le manovre del Monza possano suggerire uno scioglimento anticipato del prestito. Valentin Carboni infatti gioca dietro la punta mentre i brianzoli in quel ruolo hanno già preso Daniel Maldini e sembrano intenzionati ad accogliere anche Radonjic del Torino. Per far sì che l’Inter possa accogliere nuovamente l’ex Primavera serve però anche un’uscita di Sanchez; cosa che al momento sembra molto improbabile.

