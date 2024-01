L’ex difensore Marco Materazzi si proietta già allo scontro diretto di inizio febbraio.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Materazzi che ha detto la sua su Inter-Juventus. “Inter-Juventus del 4 febbraio sarà decisivo per la vittoria dello scudetto. E si giocherà a San Siro. Anzi, giocherà proprio San Siro. Siamo abituati bene, con lo stadio sempre pieno. Diciamo che i giocatori e noi tifosi siamo già pronti per quella partita. Aggiungo una cosa. Nell’ultima partita ho sentito qualche fischio per Arnautovic: non servono, sia lui sia Sanchez vogliono il bene dell’Inter. E loro stessi devono capire che se non stanno segnando non è per motivi tecnici“.

Marco Materazzi

Il rinvio della gara con l’Atalanta per via della SuperCoppa

“Non credo che possa incidere il fatto che l’Inter possa arrivare dietro la Juve in classifica allo scontro diretto. E non vedo similitudini rispetto a due anni fa, con il recupero col Bologna. Perché stavolta si giocherà in casa. Perché anche l’Atalanta ha le coppe. E perché magari quella partita potrà essere sfruttata per tornare in testa o per allungare“.

L’incidenza delle coppe europee

“L’Inter i giocatori sa sceglierli, diversi sanno gestire il doppio impegno. Non credo che l’Inter abbia anteposto lo Scudetto ad altri obiettivi, anche perché penso che in molti bruci ancora il ricordo della sconfitta in finale a Istanbul. Detto questo, vincere la seconda stella è una motivazione enorme: come giocatore saresti ricordato magari più di quelli che ne hanno vinti cinque. Ma io, che ne ho vinti… cinque, sarei felice di questo“.

