Ademola Lookman è stato il calciatore fra i più chiacchierati d’estate, e adesso arriva un importante comunicato ufficiale.

Ademola Lookman è stato uno dei calciatori più chiacchierati in assoluto questa estate. Accostato spesso all’Inter, sembra che in questo senso i rapporti tra Inter e Atalanta si siano un po’ raffreddati. Difficile, qundi immaginare adeesso una riapertura della trattativa che avrebbe potuto portare l’esterno d’attacco africano direttamente alla Milano nerazzurra.

Nonostante questo, il futuro di Lookman è tutto tranne che certo allo stato attuale delle cose. C’è da aspettare ancora un bel po’ prima di avere sicurezze in questo senso, anche se potrebbe evolversi tutto quanto facilmente nei prossimi giorni. Nel frattempo, attenzione al comunicato ufficilale che lo riguarda da vicino.

Lookman, c’è l’annuncio ufficiale: tutti i dettagli

Ademola Lookman è un calciatore assolutamente di altissimo livello, finito nel mirino dell’Inter questa estate per via delle sue straordinarie qualità palla al piede e nell’uno contro uno. L’esterno d’attacco africano adesso sembra essere relegato a una posizione piena di dubbi e incertezze, specialmente in riferimento al suo futuro. Quel che è sicuro, però, è che in Nigeria non è mai stato così apprezzato e considerato.

La sua nazionale è stata in prima linea per difendere le sue ragioni dopo la rottura con l’Atalanta e la palese volontà di passare alla corte di Cristian Chivu, ed è anche la prima adesso a dargli la possibilità di giocare di nuovo a calcio ad altissimi livelli. Dopo essere tornato a disputare gli allenamenti con la Dea, è arrivata pure la chiamata dalla Nazionale nigeriana. Il commissario tecnico, Eric Chelle, ha preso la sua decisione sugli uomini da portare con sé ai match per le qualificazioni al mondiale del 2026, e nelle sfide contro Ruanda e Sudafrica sarà della partita anche Lookman. In tutto sono 31 i calciatori a fare parte della lista dei pre-convocati.

Oltre a lui, da tenere in considerazione pure Boniface, attaccante vicino al passaggio al Milan nelle ultime ore. E, come detto, Lookman. Si tratta di una chiamata importante, visto e considerato che l’eroe della finale di Europa League del 2024 potrà tornare presto a cercare di fare la differenza all’interno del quadrato di gioco. Oltre a loro due, fra quelli presenti in Serie A, convocati pure Dele-Bashiru, Chukwueze e anche una vecchia conoscenza: Victor Osimhen, Campione d’Italia con il Napoli nel 2023. Magari non è l’ufficialità in cui sperava Lookman, ma è comunque sempre un grande piacere per un calciatore ricevere una convocazione.