Il tecnico portoghese tra turnover di Coppa Italia e momento dei singoli ha deciso l’undici che scenderà in campo domani sera a Bergamo.

Nel calcio, la continuità di risultati si dimostra sempre vincente quanto una vera e propria chimera da inseguire. Le scelte tattiche di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in vista del prossimo incontro cruciale contro l’Atalanta vanno proprio ad inseguire quello che sarebbe il quarto successo consecutivo del Milan.

Dopo la vittoria di Bratislava in Champions, il successo ottenuto nell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli ed il facile 6-1 ai danni del Sassuolo in Coppa Italia, il Milan ora affronterà la prova del nove: la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Turnover utile

Martedi sera in Coppa Italia contro il Sassuolo Paulo Fonseca ha effettuato un turnover ibrido e mirato al far riposare alcuni dei suoi pilastri senza perdere la competitività che, alla fine, ha portato al risultato tennistico contro gli emiliani. Le indisponibilità momentanee di Maignan e Theo Hernandez sono state l’unico paletto nelle scelte di Fonseca che ha deciso di fare riposare Emerson Royal, Thiaw e Matteo Gabbia per quanto riguarda il pacchetto difensivo proprio in vista di Bergamo. Stesso discorso per Alvaro Morata e Christian Pulisic in attacco mentre la coppia Fofana-Reijnders non è stata risparmiata anche a causa della solita coperta corta a centrocampo.

Continuitá e coerenza

La decisione di Paulo Fonseca è quella di affidarsi allo stesso undici dell’ultimo vittorioso match in campionato contro l’Empoli e può essere tranquillamente interpretata come un segnale di fiducia nei confronti della formazione attuale che sembra aver finalmente trovato una quadra. Forse sono davvero finiti i periodi degli esperimenti e, complice un buon momento generale di forma, Fonseca ha iniziato mentre un vero e proprio undici titolare che a Bergamo verrà senz’altro messo duramente alla prova.

Youssouf Fofana

Gli undici di Fonseca

La disposizione tattica vedrà Maignan difendere la porta, supportato da Emerson Royal sulla fascia destra e Theo Hernandez su quella sinistra, mentre il duo Gabbia e Thiaw occuperà il centro della difesa. Un assetto che ha mostrato solidità, soprattutto dal rientro dall’infortunio di Matteo Gabbia in poi. In mezzo al campo, Fonseca punta sulla coppia fissa Fofana-Reijnders per garantire sostegno alla difesa e al tempo stesso alimentare le trame offensive. La loro versatilità ed affiatamento sarà una delle chiavi principali per contrastare i rapidi fraseggi tipici dell’Atalanta di Gasperini. Per quanto riguarda la linea offensiva, il tecnico si affiderá a Musah (con compiti anche di copertura, come a Madrid), Pulisic e Leao per supportare l’unica punta, Alvaro Morata.

Leggi l’articolo completo Domani sera Atalanta-Milan. Fonseca ha in mente il suo undici, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG