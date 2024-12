Per gennaio i rossoneri hanno individuato almeno tre profili per colmare l’evidente lacuna a centrocampo ma le risorse devono arrivare anche dal mercato in uscita.

In un periodo caratterizzato da intense speculazioni e movimenti nel mondo del calciomercaro, il Milan si trova a pianificare attentamente il suo futuro a breve termine, specialmente per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo.

La squadra, guidata da Paulo Fonseca, si sta concentrando sull’ottimizzazione della propria rosa, prendendo in considerazione diverse strategie per affrontare la prossima finestra di trasferimento invernale. Tutto ciò avviene in un contesto in cui il recupero di Ismael Bennacer ed il suo recentissiml ritorno agli allenamenti risolleva comunque gli animi.

Il nodo del centrocampo

La questione centrale attorno cui ruota la strategia di mercato del Milan per gennaio è il consolidamento del centrocampo. La direzione tecnica del club rossonero è fortemente orientata verso il rafforzamento di questo settore, vista l’importanza di garantire solidità ed efficacia nel cuore rettangolo verde. Morten Frendrup del Genoa è emerso come la figura più ambita per questo ruolo. Il 23enne giocatore del Genoa, con le sue prestazioni ed esperienza in Serie A, ha catturato l’attenzione del Milan, ponendosi come il principale obiettivo per gennaio ed il Genoa ha fissato il prezzo a 15 milioni di Euro.

Recuperi e giovani su cui puntare

Un altro punto focale della strategia milanista è la rivitalizzazione di Ismael Bennacer. Il centrocampista è tornato a Milanello per allenamenti individuali dopo aver sofferto il secondo grave infortunio negli ultimi anni. La sua completa ricostituzione fisica e la capacità di tornare al meglio della forma sono aspetti critici che potrebbero dare al Milan anche un nuovo punto di vista sul mercato. Per questo sono al vaglio anche opzioni più futuribile e low costo come Warren Bondo del Monza e Reda Belahyane del Verona.

Partenze per fare mercato

L’approccio del Milan al prossimo mercato di gennaio pare delinearsi attraverso decisioni ponderate che includono la valutazione di potenziali addii significativi all’interno della squadra. Luka Jovic e Noah Okafor rappresentano due pedine potenzialmente sacrificabili sullo scacchiere del calciomercato. Se il primo avrá ancora davanti almeno un mese prima di recuperare dall’intervento recentemente subito e non da garanzie, Okafor sta vivendo un momento di difficoltà nel trovare spazio nell’attuale disposizione tattica di Fonseca; tutto ciò li rende i candidati principali per una cessione che potrebbe fruttare risorse fondamentali per gli acquisti invernali.

Luka Jovic

