Dopo i problemi fisici che li hanno esclusi dal match di Coppa Italia di martedì, tornano disponibili due titolari ed ora anche un atteso ritorno si è rivisto a Milanello.

Il mondo Milan vive un periodo di particolare attenzione sia per le condizioni fisiche dei suoi giocatori sia per le decisioni tattiche di mister Fonseca in vista del prossimo, duro, impegno di campionato a Bergamo contro l’Atalanta.

Il ritorno in campo di figure chiave dopo un breve periodo di assenza per precauzione aggiunge ulteriori speranze ai rossoneri in preparazione di un match che dirá tanto su dove può arrivare questo Milan.

Incerti ed indisponibili

Nonostante queste buone notizie, emergono alcune incognite legate alle condizioni di altri giocatori come Marco Sportiello, alle prese con problemi al ginocchio, e Ruben Loftus-Cheek, colpito da un fastidio al polpaccio nel match di martedì contro il Sassuolo. Le loro possibilità di partecipazione alla prossima gara restano in bilico fino agli ultimi aggiornamenti. Inoltre, alcuni elementi come Florenzi e Jovic continuano a lavorare per il recupero dai rispettivi lunghi infortuni.

Ritorno a Milanello

Nel pomeriggio di ieri è tornato a lavorare a Milanello con una sessione personalizzata Ismael Bennacer. L’algerino era assente per infortunio da fine agosto, essendosi infortunato al polpaccio durante la sosta nazionali di settembre ed avendo trascorso un lungo periodo di riabilitazione in Qatar. Inutile sottolineare quanto abbia fatto piacere all’ambiente rossonero il ritorno al centro di allenamento di casa dell’algerino che, da fine mese in poi, potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo innesto per questo Milan.

Ismaël Bennacer

Due titolari recuperari

Gli ultimi aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello confermano che due pilastri della rosa rossonera, Mike Maignan e Theo Hernandez, sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo, rispettivamente, un intervento ai denti ed una confusione subita ad un piede. Questo aggiornamento fondamentale arriva in un momento importante, alla vigilia del big match contro l’Atalanta, dove la squadra si giocherà molto in termini di ambizioni in campionato. Le preoccupazioni legate alle loro condizioni, fortunatamente, si sono dissipate, permettendo a Fonseca di contare su due elementi chiave della formazione.

