Intervistato dalla Gazzetta in merito all’imminente Atalanta-Milan, l’ex storico mediano rossonero elogia Tijani Reijnders e fa il nome di un altro centrocampista per il Milan.

La sfida di domani sera tra Atalanta e Milan sta già catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori e quest’oggi la Gazzetta dello Sport propone alcunj quesiti ad un ex rossonero mai dimenticato.

Al centro della discussione la figura, ormai imprescindibile per i rossoneri, di Tijani Reijnders ed il suo enorme impatto sul Milan attuale in vista della probante trasferta di Bergamo ed anche un occhio al mercato.

Qualitá e continuità

La continuità in campo di Reijnders e la capacità di essere decisivo in diverse situazioni di gioco, prosegue Massimo Ambrosini, non sono evidenziate solo tramite il suo contributo in fase realizzativa che sta fornendo con numeri da attaccante (sette reti negli ultimi otto match) ma anche con un contributo complessivo da regista e vero motore della squadra.

Nuovo punti di forza

Reijnders, sempre secondo Massimo Ambrosini, si distingue per le sue capacità nel dare l’ultimo passaggio e nelle sue conclusioni da fuori area, quasi paragonabili a quelle di un trequartista. Proprio questa ultima caratteristica è una novità stagionale dell’olandese che ha già bucato da lontano gli avversari più volte tra Milan e nazionale olandese negli ultimi mesi. La sua abilità nel creare opportunità di gol con varietà, sia inserendosi da dietro che calciando da lontano, è un aspetto che Ambrosini non vedeva da tempo in un centrocampista nel campionato italiano. Queste qualità conferiscono a Reijnders una dimensione in più in mezzo al campo, rendendolo un vero valore aggiunto per il Milan.

Massimo Ambrosini

Un nome tra i rivali

La prossima partita di Bergamo contro l’Atalanta sarà un importante metro di paragone per il Milan e le sue ambizioni. Ambrosini identifica in Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, un giocatore di grande qualità che, nel caso, potrebbe fare comodo anche al Milan. Ambrosini anticipa una sfida nella sfida tra Reijnders ed Ederson durante Atalanta-Milan e chiude elogiando anche il brasiliano. Secondo l’ex numero 23 rossonero Ederson colpisce per le sue qualità fisiche, una cattiveria agonistica più tipica nei difensori che nei mediani ed una notevole capacità di concludere a rete, qualità che lo rendono un esemplare centrocampista moderno capace di coprire ogni zona del campo.

