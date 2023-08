Dominguez Milan: addio definitivo al centrocampista. Fatta col Nottingham Forest, cifre e dettagli per il trasferimento dal Bologna

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per lo scambio tra Bologna e Nottingham Forest per Remo Freuler e Nico Dominguez, con quest’ultimo a lungo accostato dal mercato Milan nel corso dell’estate.

Freuler arriva al Bologna con un contratto di 3 anni, mentre Dominguez si unisce al club inglese per una commissione intorno ai 15 milioni di euro.

