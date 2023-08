Dominguez Milan: valutazioni in corso! Cosa sta succedendo. Il giocatore del Bologna è ancora nel mirino dei rossoneri

Il Milan ora dà priorita alle uscite. L’obiettivo è quello di smaltire una rosa molto profonda, fatta di 30 giocatori. L’eventuale cessione di Krunic, però, cambierebbe i piani rossoneri e porterebbe Furlani e Moncada a intervenire ancora.

Per quanto riguarda il centrocampo, una delle idee è quella di Nico Dominguez del Bologna. Anche per lui, come nel caso del rossonero bosniaco, le sirene turche suonano forte. Lo riporta Tuttosport.

