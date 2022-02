Donnarumma: “P. S. G. scelta giusta, la nazionale andrà ai mondiali”

L’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del dualismo con Keylor Navas e della nazionale italiana. “Qui le cose vanno per il meglio e tutti mi hanno accolto alla grande sin dall’inizio. Mi sono ambientato e adesso mi sento a casa, anche se inizialmente non è stato tutto semplice. Mi serviva un’esperienza nuova e sento che ho fatto la scelta giusta. Credo che il Psg sia sempre stato nel mio destino, il club mi seguiva da anni e doveva andare così. Il ballottaggio con Navas? Venendo qui sapevo che sarebbe stato così. Non so cosa ne pensi lui, ma a me questa cosa sta bene perché comunque tutti mi fanno sempre sentire importante. Non è vero che con Keylor ci sono scintille, con lui ho un ottimo rapporto e per me non c’è alcun problema”.

“Vincere gli Europei è stato il momento più intenso, il coronamento di un sogno. Qualcosa di speciale, abbiamo fatto un capolavoro grazie al lavoro di Mancini, dello staff e di tutto il gruppo della Nazionale. Ogni sera prima di andare a letto ci ripenso e mi vengono i brividi. Le qualificazioni ai Mondiali? Forse potevamo fare di più, ci è mancato il gol. Ma andremo ai Mondiali perché tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti di difficoltà. Ci può stare che dopo la vittoria agli Europei ci sia stata qualche difficoltà, ma ne usciremo e andremo in Qatar“.