Lautaro e Sanchez segnano… ed entrano in ballottaggio

Gli unici due giocatori dell’Inter impegnati la scorsa notte con le rispettive nazionali erano Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, perché Vidal era squalificato e Vecino è tornato prima a Milano. I due attaccanti hanno giocato e segnato 3 reti (2 per i cileno) e ora sono in volo per tornare ed iniziare la preparazione al derby.

La Gazzetta dello Sport spiega che l’unico allenamento in gruppo dei due sarà quello di venerdì, giorno in cui Simone Inzaghi testerà la condizione di entrambi e valuterà chi far giocare. La rosea analizza anche il comportamento del tecnico dopo le scorse pause: 2 volte su 3 Lautaro ha giocato dal primo minuto mentre Sanchez è sempre tornato infortunato. Per il derby in ogni caso la soluzione più probabile è una staffetta tra i due con l’argentino dal primo minuto accanto alla certezza Dzeko.