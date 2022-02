Iezzo: “Fossi nel Napoli prenderei Belotti, chiarirei le gerarchie dei portieri”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sul continuo ballottaggio Ospina-Meret nella squadra azzurra suggerendo un acquisto in attacco. “Belotti a parametro zero? Le ipotesi sono tante però lo prenderei sempre. Parliamo di un attaccante che, in una squadra che sviluppa tanto gioco, farebbe davvero la differenza. Secondo me, Meret sarà sicuramente in campo a Venezia anche perché Ospina è reduce da un lungo viaggio dalla Colombia. Penso, però, che il colombiano ritornerà in porta contro l’Inter e il Barcellona”.

“Comunque bisogna chiarire questa situazione perché, se non c’è considerazione e stima nei confronti di Meret, è giusto che lo si mandi a giocare. Il mio presentimento è che Ospina vada via perché il rinnovo di un portiere non lo si può fare a fine stagione. In questo caso alle spalle di Ospina c’è un ragazzo forte che ha bisogno solo di giocare. Se l’anno prossimo si decide che il titolare è Meret, che Ospina rimanga o si opti per un portiere a fine carriera e senza pretese, bisogna stabilire definitivamente le gerarchie”.