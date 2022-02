Serra: “Non vedo l’ora di tornare ad arbitrare, il giorno dopo ho capito i gesti dei giocatori del Milan”

Sky Sport 24 ha intervistato l’arbitro di Milan-Spezia Marco Serra che, non concedendo la regola del vantaggio, ha di fatto tolto un goal ai rossoneri che poi hanno perso la gara; ecco le sue parole. “Credo che Rebic sia partito con l’idea di strangolarmi. Poi penso che abbia capito da uomo di campo che anche lui magari avrà sbagliato un gol a porta vuota, ed era quello che avevo fatto io in quel momento. Credo che tanti di noi arbitri, forse tutti, avremmo avuto la stessa reazione, dal più giovane al più vecchio, sono sicuro”.

“Negli spogliatoi Florenzi era affranto come me, sembravo io… e addirittura mi abbraccia. Poi Calabria, da capitano, passano Theo Hernadez e Diaz, anche loro a dirmi ‘succede’. Il succo era sempre ‘reagisci, che si sbaglia tutti’. E poi arriva anche Ibra e la sostanza del suo intervento era ‘ora dimostra di essere forte e reagisci’. Mi ha fatto molto piacere ma credo di aver realizzato il giorno dopo il gesto che avevano fatto, sul momento nello stato emotivo in cui ero non l’ho apprezzato come dovevo“.