Bergomi: “L’Inter non dovrà pensare di avere un vantaggio in classifica, per il Milan è decisivo”

L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha provato ad analizzare il derby di sabato pomeriggio alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter ha tre difensori molto forti che però devono rimanere compatti, senza dare spazio alle spalle. Il vice Farris dopo la vittoria di Empoli, con Inzaghi squalificato, spiegò bene che stavano subendo troppi contropiedi e in effetti da lì la squadra è cresciuta molto, concedendo poche ripartenze. Il Milan ha dei giocatori box-to-box, che hanno lo strappo e il cambio di passo, quindi possono metterti in difficoltà“.

“Ovviamente servirà attenzione sulla destra, dove ci sono Leao e Theo (assente all’andata). Sarà fondamentale anche il lavoro dei quinti. In generale credo che per l’Inter sarà importante non pensare di avere un vantaggio e quindi di potere gestire. Deve giocare come fatto fino ad adesso, cercando di imporre il proprio gioco e accettando anche gli uno contro uno. L’Inter è la squadra che porta più giocatori in avanti, con le punte, i due esterni e le mezzali. Derby decisivo? Per il Milan sì, anche se poi resteranno altre 14 giornate. Credo che se tra derby e Napoli l’Inter riuscisse a fare 4 punti poi sarebbe davvero dura andarla a riprendere”.