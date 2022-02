Farris (vice-Inzaghi): “Sogno lo Scudetto, ricorderò 3 gare per sempre”

Massimiliano Farris, il vice di Simone Inzaghi è stato intervistato da gazzettaregionale.it. “Se dovessi pensare a tre partite che fino ad oggi sono rimaste dentro di me cito: Lazio – Juventus di Supercoppa Italiana terminata 3-2 (agosto 2017), Lazio – Borussia Dortmund 3-1 di Champions League (ottobre 2020) e la recentissima Inter – Juventus 2-1 di Supercoppa Italiana. Queste sono tutte gare che mi ricorderò per sempre“.

“Incontrare Simone ha cambiato la mia vita e la mia carriera, ci siamo completati al di là del campo. Lui è un grandissimo conoscitore di calcio e di giocatori. Segreti? Il solo segreto che mi viene in mente è la grande passione e la voglia di lavorare, abbiamo messo davvero tanto di entrambe in questi anni insieme. Oggi il sogno professionale è coronare questa corsa che porterebbe al titolo, sarà però durissima. Poi abbiamo sicuramente una bellissima sfida in Champions League contro il Liverpool“.