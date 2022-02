Mesi decisivi per Vidal all’Inter

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha un contratto fino al 2023 con ingaggio di 6,5 milioni di euro. Il cileno deve convincere la dirigenza nerazzurra a non esercitare la clausola che prevede il suo contratto: il club può rescindere corrispondendogli 4 milioni al termine di questa stagione, lo conferma anche la Gazzetta dello Sport. Appare probabile che Marotta e Ausilio si servano di ciò per abbassare il monte ingaggi.

Le uniche carte a disposizione dell’ex centrocampista di Juventus e Barcellona sono le sue prestazioni in campo. Di sicuro rispetto alla scorsa disastrosa stagione, il suo apporto è migliorato e non di poco, però non tanto da riservargli il posto da titolare. 6 milioni e passa sono tanti per un giocatore non di primissimo piano, ma la riconferma è ancora possibile. Vidal si giocherà molto se non tutto nelle due gare di Champions League contro il Liverpool in cui Barella è squalificato.