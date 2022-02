La Juventus perde Bernardeschi per infortunio

La Juventus contro l’Hellas Verona non potrà disporre di Federico Bernardeschi “a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso”, così recita il comunicato dei bianconeri. L’ex viola potrebbe recuperare per la gara dei quarti di Coppa Italia col Sassuolo nell’infrasettimanale o per il match con l’Atalanta del 13 febbraio.

Oltre all’esterno domenica non ci sarà anche Alex Sandro che è stato contagiato dal Covid-19, però dovrebbero tornare i difensori Bonucci e Danilo. Probabilmente contro la squadra di Tudor esordiranno dal primo minuto i nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic che giocheranno al posto dello squalificato Locatelli e di Morata; Dybala agirà alle spalle del serbo.