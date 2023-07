Il messaggio di Gigio Donnarumma dopo la grande paura per la rapina e l’aggressione subite nella sua abitazione

Gianluigi Donnarumma, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto dopo essere stato vittima di un’aggressione e di un furto con scasso nella sua abitazione a Parigi. Il messaggio del giocatore del PSG.

IL MESSAGGIO – «Volevo ringraziarvi per il vostro supporto che mi avete dato a partire da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili, però l’importante è che stiamo tutti bene. Ora sono in Giappone e non vedo l’ora di cominciare a giocare e indossare la maglia del Psg nei prossimi impegni. Vi mando un abbraccio grande e ancora grazie a tutti».

