Timothy Weah si è così raccontato al canale Twitch ufficiale della Juventus.

ARRIVO ALLA JUVE – «Mi sono sentito il benvenuto fin dal primo giorno. Quando c’è da lavorare si lavora, ma fuori dal campo c’è un bel clima. Avere McKennie qui è bello, mi aiuta, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi».

PAPA’ GEORGE – «Mi ha detto di dare tutto. Non mette pressione, mi ha detto di fare ciò che so fare. Quando ero giovane facevo tanti sport, poi è arrivato il calcio e ho detto: ‘Voglio fare questo’».

TIFOSI DELLA JUVE – «Sono fantastici. Non immaginavo questo supporto, sono venuti a vedermi in tanti. Non vedo l’ora di vederli allo stadio».

