Dopo Calhanoglu, un altro “tradimento” in arrivo? L’indiscrezione di mercato è davvero clamorosa e fa già discutere.

In tempi di calcio moderno, dove il mercato e le strategie di squadra sono in continuo movimento, si assiste sempre più frequentemente al passaggio di giocatori tra club rivali. Nell’ultimo periodo, un’idea di mercato alquanto interessante e che vede coinvolte Milan e Inter.

Tra le voci di mercato svetta in primo piano un’idea davvero clamorosa in casa Inter, che potrebbe aggiungere nuova rivalità alle due società che proprio nelle ultime ore non se sono di certo mandate a dire.

Scambio di battute

Dopo lo scambio vivace di battute tra Milan e Inter, arriva ora un’indiscrezione di mercato destinata a far discutere entrambe le tifoserie, ovviamente per motivi opposti. Facendo un piccolo passo indietro il clima milanese è già abbastanza rovente dopo a una celebrazione dei 125 anni del Milan il presidente rossonero ha affermato di essere alla guida dell’unica squadra di Milano. Battuta a cui il suo omologo nerazzurro ha risposto in modo molto piccato di avere due stelle sulla cravatta anziché una come il Milan, augurando ai rossoneri quanto prima di eguagliare il primato nerazzurro. Tra battute e frecciatine, si fa largo l’ultima indiscrezione di mercato che promette di agitare ancora di più gli animi.

Dopo Calhanoglu, un nuovo “tradimento” in arrivo?

La dirigenza nerazzurra, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, ha dimostrato un’attenzione particolare nei confronti di Mario Pasalic, centrocampista croato attualmente in forza all’Atalanta ma con un passato in maglia rossonera. Pasalic, in scadenza di contratto nel giugno del 2025, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club bergamasco, situazione che l’Inter – scrive Milanlive.it – sembra pronta a sfruttare per tentare l’acquisto a parametro zero. Pasalic ha dimostrato negli anni di essere un centrocampista estremamente prolifico e versatile, capace di ricoprire più ruoli in campo grazie alla sua capacità di adattamento. La sua duttilità, che gli ha permesso di giocare sia come mediano sia come trequartista e talvolta anche come prima punta, lo rende un elemento prezioso per qualsiasi allenatore. Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter, ha mostrato grande interesse nell’aggiungere alle proprie fila un giocatore così poliedrico, considerando Pasalic un possibile sostituto per Henrikh Mkhitaryan, il cui futuro presso i campioni d’Italia in carica resta incerto. Nonostante il passaggio imminente ai rivali cittadini – prosegue Milanlive.it – Pasalic lascia un bel ricordo ai tifosi del Milan, che lo apprezzano particolarmente per il rigore decisivo segnato nella Supercoppa Italiana del 2016 contro la Juventus, che consegnò il trofeo nelle mani del Milan di Vincenzo Montella. Anche il grande Zlatan Ibrahimovic segue con interesse le vicende legate al giocatore croato, confermando l’affetto che lega Pasalic all’ambiente rossonero.

Milan

Un mercato in continuo divenire

La pausa per le competizioni nazionali si rivela un momento propizio per i club per pianificare strategie di mercato in vista della prossima stagione. L’Inter, che ha già mostrato negli anni passati di apprezzare i giocatori in scadenza di contratto per massimizzare l’efficienza degli investimenti sul mercato, sembra voler continuare su questa linea, cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi i migliori talenti disponibili. Pasalic rappresenta pertanto un obiettivo concreto per il futuro prossimo, segno di un mercato sempre più dinamico e in cui i confini tra le rivalità si fanno sempre più sfumati.

