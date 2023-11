Doppietta Giroud, l’attaccante del Milan grande protagonista del successo per 14-0 della Francia su Gibilterra

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato grande protagonista nella vittoria per 14-0 della Francia su Gibilterra con una doppietta, una rete delle quali segnata anche in rovesciata. I transalpini si sono così qualificato per l’Europeo 2024:

Olivier Giroud segna così il suo gol numero 55 con la Nazionale francese. (14-0 vs Gibilterra). Talento promettente pic.twitter.com/phgWxTH1wv — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 18, 2023

