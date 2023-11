Douglas Costa Juve, ancora in piedi l’ipotesi di un ritorno dell’esterno offensivo brasiliano: tutti gli ultimi dettagli

Secondo quanto scrive oggi La Stampa, sarebbe tutt’altro che tramontata l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Douglas Costa, offertosi già nelle scorse settimane dopo la separazione dai Los Angeles Galaxy.

La Juve sarebbe tentata dalla candidatua dell’esterno brasiliano, anche se non è la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo. Ulteriori valutazioni verranno però fatte in seguito.

