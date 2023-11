Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Atalanta e Napoli in streaming. Tutte le informazioni sulla partita di campionato

L’Atalanta vuole ritornare a vincere per rimanere agganciata alla zona Champions; dall’altra un Napoli intenzionato a non farsi raggiungere in classifica proprio alla Dea. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere Atalanta-Napoli in streaming e diretta TV.

Il match Atalanta-Napoli, che si svolgerà sabato sera al Gewiss Stadium di Bergamo, secondo quanto scritto tramite comunicazioni ufficiali, verrà trasmesso in streaming su DAZN: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG