Le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Atalanta German Denis in vista della sfida tra la Dea e il Napoli di Mazzarri

A La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti dell’Atalanta German Denis ha parlato della sfida che i nerazzurri affronteranno sabato sera contro il Napoli in quel di Bergamo alle 20:45.

«Avrò il cuore diviso durante Atalanta Napoli visto il mio passato in entramebe le squadre, ma occhio alla Dea: attualmente loro sono molto in forma così come Real, Juve e Inter»

