“Dovrà darsi una svegliata”, Sacchi “boccia” il rossonero e ne ha pure per Conceicao: “l’avvertimento” arriva fino a Milanello

“Dovrà darsi una svegliata”, Sacchi “boccia” il rossonero e ne ha pure per Conceicao. Il Mago di Fusignano ne ha per tutti: le sue parole.

Il Milan, dopo un mercato da protagonista, ha risposto presente alla prima prova del fuoco contro la Roma in Coppa Italia. I nuovi acquisti, in particolare Joao Félix, si sono subito messi in grande evidenza, con un pallonetto delizioso che ha incantato la platea di San Siro. Proprio su Félix, emergono nuovi e clamorosi sviluppi sulla sua possibile permanenza al Milan a giugno. Arrigo Sacchi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha rivelato alcuni pensieri forti, puntando il dito su un rossonero in particolare e anche su Conceicao, sollevando interrogativi sul futuro della squadra.

Arrigo Sacchi fa il punto in casa Milan

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, Arrigo Sacchi ha analizzato gli ultimi movimenti del Milan e le sfide che attendono la squadra nella seconda parte della stagione. L’ex allenatore rossonero ha sottolineato che l’importante è che i nuovi acquisti siano stati scelti dall’allenatore, prendendo in considerazione sia gli aspetti tecnici che quelli umani. Se questo è stato il caso, Sacchi ha affermato che il Milan ha fatto un passo importante. Passi importanti che il Milan continua a muovere sul mercato, in ottica giugno, con un talento che ha già ampia disponibilità a vestire la maglia rossonera.

La bocciatura di Sacchi per il rossonero e il consiglio a Conceicao

Sacchi ha poi parlato di Rafael Leao, evidenziando la necessità di una maggiore continuità nelle sue prestazioni. “Leao dovrà darsi una svegliata”, ha dichiarato, facendo riferimento alla sua tendenza a giocare una buona partita ogni tre. Secondo Sacchi, la continuità è una qualità fondamentale per ogni grande giocatore, e se Leao non dovesse essere al meglio, ci sarà sempre un altro giocatore pronto a subentrare. Questo, in parte, permetterà al tecnico Sergio Conceicao di avere più soluzioni tattiche, come la possibilità di schierare un tandem offensivo, tre punte, o anche un 4-4-2 molto offensivo. La competizione interna, quindi, diventa un vantaggio per il Milan, che può contare su una rosa più versatile e profonda. Sacchi ha anche parlato del compito arduo che spetta a Conceicao: dare uno stile di gioco ben definito alla squadra. “Ciò che è mancato finora al Milan è stato lo stile”, ha affermato l’ex allenatore, sottolineando che sarà una sfida non facile, ma che il tecnico potrebbe riuscire nell’impresa.

Leggi l’articolo completo “Dovrà darsi una svegliata”, Sacchi “boccia” il rossonero e ne ha pure per Conceicao: “l’avvertimento” arriva fino a Milanello, su Notizie Milan.