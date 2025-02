“Dimenticato” al Milan, ora “rinasce” all’Atletico Madrid: il Club apre alla cessione e il Cholo Simeone ne approfitta

“Dimenticato” al Milan, ora “rinasce” all’Atletico Madrid. I rossoneri aprono alla cessione, a giugno il giocatore può dire addio.

Il Milan, squadra storica del calcio italiano, è al centro di una trasformazione significativa che ha iniziato a delinearsi a partire dalla sessione invernale di trasferimento. L’obiettivo è chiaro: rinfrescare e potenziare la squadra per garantire performance sempre più competitive. Questi cambiamenti, tuttavia, non si fermano qui e sono destinati a continuare durante la prossima estate, con ulteriori cessioni e acquisizioni all’orizzonte. Si parla infatti di un piano super ambizioso di Cardinale per il prossime mercato, con investimenti pari a 100 milioni. Tra le figure chiave di questa transizione troviamo giocatori di spicco e nuove promesse, ma anche atleti che, per varie ragioni, sembrano ormai ai margini del progetto tecnico rossonero.

La rivoluzione di gennaio in casa Milan e una cessione a sorpresa per giugno

Durante il mercato invernale, il Milan ha dato il benvenuto a giocatori del calibro di Kyle Walker, Santiago Gimenez, Joao Felix e il giovane talento Warren Bondo, delineando un percorso di rinnovamento volto a rinforzare la squadra. Al contempo, alcuni elementi considerati non più centrali nel progetto di Sergio Conceicao hanno lasciato la società, tra cui spiccano nomi come Ismael Bennacer, Alvaro Morata, Noah Okafor e Davide Calabria. Questa politica di trasformazione del roster è motivata dalla volontà di adeguarsi alle nuove esigenze tattiche e tecniche imposte dall’allenatore, nonché di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi. Si fa largo però una possibile cessione a giugno, per un rossonero “dimenticato” per lungo tempo che, nonostante ottime prestazioni nell’ultimo periodo, potrebbe ugualmente lasciare il Club perché ritenuto non essenziale al centro del progetto rossonero.

Il Milan apre alla cessione e Simeone ne approfitta

Tra i giocatori destinati a lasciare il Milan vi sono Luka Jovic, il cui contratto è in scadenza e non sarà rinnovato, e Alessandro Florenzi, fermo ai box per infortunio da agosto e ormai non più nei piani del club. La scelta di non rinnovare il contratto di questi atleti si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il team con profili più adatti allo stile di gioco desiderato da Conceicao. Anche Malick Thiaw è un nome sul taccuino delle possibili partenze, suscitando l’interesse di club importanti come l’Atletico Madrid. La vicenda di Malick Thiaw è emblematica delle dinamiche di mercato in corso, con l’Atletico Madrid – scrive Milanlive.it – che emerge come possibile destinazione per il giovane difensore tedesco. Nonostante l’interesse dimostrato da club della Premier League, come Newcastle e Aston Villa, l’offerta dell’Atletico sembra ora la più concreta, dati anche i sondaggi del club spagnolo. La valutazione del giocatore, fissata a 40 milioni dal Milan, rappresenta un’indicazione chiara del valore attribuito al centrale, considerato tuttavia non indispensabile nell’ottica del rinnovamento della rosa.

Leggi l’articolo completo “Dimenticato” al Milan, ora “rinasce” all’Atletico Madrid: il Club apre alla cessione e il Cholo Simeone ne approfitta, su Notizie Milan.