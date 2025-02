Conceicao “cambia” il Milan a Empoli, pronti almeno tre cambi: da Milanello le ultime di formazione

Conceicao “cambia” il Milan a Empoli, pronti almeno tre cambi. Ecco su chi potrebbero ricadere le scelte del mister per domani.

In un calcio sempre più esigente e frenetico, la gestione delle risorse umane diventa fondamentale per garantire prestazioni costanti e di alto livello. Sergio Conceiçao ne è ben consapevole e, alla guida della sua squadra, sfrutta ora più che mai la profondità della rosa a sua disposizione per implementare un’efficace strategia di turnover. La politica di rafforzamento invernale è stata decisamente copiosa, e lo sarà ancor di più nel prossimo mercato estivo quando Cardinale pare intenzionato a investire fino a 100 milioni di euro. Per la trasferta di Empoli, il mister “annuncia” cambi.

A Empoli si cambia: Conceicao medita cambi

Il nuovo corso del Milan, rafforzato dal mercato di gennaio, suggerisce che Conceicao avrà finalmente la possibilità di ruotare i giocatori, garantendo energie sempre fresche in campo e soluzioni tattiche alternative per sbloccare le partite più complicate. A Empoli, infatti, potremmo assistere a un turnover non troppo velato, anche in vista della partita di Champions League che attende i rossoneri mercoledì prossimo. La gestione ottimale della rosa diventa fondamentale per affrontare al meglio il doppio impegno settimanale, mantenendo alta la competitività sia in campionato che in Europa, con l’obiettivo di ottenere il massimo da ogni partita.

Empoli-Milan: Conceicao ne cambia almeno tre

Le scelte di Conceiçao sembrano orientarsi verso un fronte rinnovato, con la probabile presenza di Santi Gimenez in veste di sostituto dell’usuale Tammy Abraham, e il ritorno di Rafa Leao sulla fascia sinistra. Interessante sarà vedere Jimenez completare il tridente, data la sua indisponibilità per le partite di Champions League. Questo cambio strategico non solo mantiene alta la competitività interna ma permette anche di gestire la freschezza fisica dei titolari. Joao Felix e Riccardo Sottil, dopo aver mostrato ottime potenzialità, attendono la loro opportunità, a conferma dell’ampiezza delle scelte a disposizione del tecnico. Sul fronte difensivo, le possibilità di variazione sembrano meno pronunciate, con Walker e Theo Hernandez pressoché confermati nelle loro posizioni. Tuttavia, Conceiçao riflette sull’idea di concedere minuti preziosi a Malick Thiaw o Matteo Gabbia, tenendo conto delle eccellenti performance recenti di Fikayo Tomori e Pavlovic. Nel cuore del gioco, a centrocampo, la situazione si presenta complessa, con Reijnders possibile candidato per un turno di riposo, complicato però dalle assenze forzate di Bondo e Loftus-Cheek. La presenza di Yunus Musah si preannuncia essenziale, considerata la sua squalifica in Champions League. La certezza in questo settore resta Youssouf Fofana, già risparmiato in occasioni precedenti e pezzo preminente nello scacchiere tattico di Conceiçao.

Leggi l’articolo completo Conceicao “cambia” il Milan a Empoli, pronti almeno tre cambi: da Milanello le ultime di formazione, su Notizie Milan.