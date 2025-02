Ibra e Mendes calano il poker, “trattative in corso” per quattro talenti al Milan: il nuovo asse di mercato è pronto a far sognare

Ibra e Mendes calano il poker, trattative in corso per quattro talenti al Milan. L’asset di mercato è pronto a regalare nuovi colpi a effetto.

Il Milan ha chiuso un mercato decisamente forte e importante, puntando su obiettivi ambiziosi. Il nuovo progetto rossonero è appena iniziato, con un piano di rivalutazione del club da parte di Cardinale che prevede investimenti per 100 milioni. La figura di Jorge Mendes torna prepotentemente al centro delle trattative, con ben quattro profili in orbita Milan per l’estate. Questi movimenti segnalano la volontà di continuare a rafforzare la squadra, portando giocatori di livello per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Il futuro del Milan appare sempre più ricco di opportunità e sfide entusiasmanti.

Ibra-Mendes: un sodalizio che prosegue più forte di prima

Ibra e Mendes sono già al lavoro per continuare a costruire un Milan sempre più competitivo, con un piano di mercato sinergico incentrato su ben quattro profili dal curriculum stellato. Dopo l’affare Joao Félix, per il quale si vocifera di un piano articolato in due mosse per portarlo a Milano a giugno, il duo sta lavorando su altri obiettivi di pari grandezza. L’obiettivo è rinforzare ulteriormente la rosa rossonera, con giocatori di calibro internazionale, per puntare a traguardi ambiziosi sia in Italia che in Europa. Il mercato del Milan promette quindi altre grandi sorprese nei prossimi mesi.

Dopo Joao Félix altri quattro colpo targati Ibra-Mendes

Al di là delle indiscrezioni legate a Leao e Felix, Mendes – scrive Calciomercato.com – sta lavorando su altre piste per il Milan, mirando a rinforzare la squadra con giovani talenti e stelle affermate. Tra queste, si segnala l’interesse per Antonio Silva, giovane difensore del Benfica, e l’argentino Valera del Porto. Inoltre, nomi di calibro internazionale come Bernardo Silva e Marco Asensio figurano tra gli obiettivi del super agente per il Milan, promettendo un mercato estivo all’insegna delle grandi manovre. L’investimento del Milan e il coinvolgimento di Jorge Mendes delineano un futuro ambizioso per il club rossonero.

