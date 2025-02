Il talento ha dato “l’ok” al trasferimento al Milan: Ibra prova a chiudere subito il colpo, già pronto il piano d’azione

Il talento ha dato “l’ok” al trasferimento al Milan. Ora tocca a Ibra chiudere l’affare: già pronta la soluzione per definire il tutto.

Il Milan non ha intenzione di fermarsi ai cinque colpi messi a segno nel mercato di gennaio. Il piano di Cardinale è ambizioso e lo dimostra la volontà di investire 100 milioni nella prossima finestra di mercato, con un progetto già definito nei minimi dettagli. Nonostante il mercato sia chiuso, il Club sembra aver raggiunto un’intesa di massima per un talento inseguito da mezza Europa, pronto a unirsi al progetto rossonero a giugno. Le mosse future sono già in fase di pianificazione, e il Milan punta a rafforzarsi ulteriormente per competere ai massimi livelli.

Da Joao Félix al nuovo talento pronto a dire sì al Milan

Il nuovo Milan, sotto la guida di Sergio Conceicao, non ha intenzione di fermare la propria crescita. Si vocifera che per Joao Félix sia già pronto un piano d’azione articolato in due soluzioni, per portarlo a giugno sotto la guida rossonera. Ma le ambizioni del Club non si fermano qui: c’è già l’accordo per un altro top player, che nei mesi scorsi ha attirato l’attenzione anche del Manchester City. Ora, Ibra dovrà lavorare per trovare l’intesa con il club proprietario del cartellino. Lo svedese avrebbe già alcune idee pronte per chiudere la trattativa nel migliore dei modi.

“Ok” del talento al trasferimento al Milan: Ibra prova a chiudere

C’è un forte consenso all’interno della dirigenza del Milan su Ricci, vedendo nel giocatore tutte le caratteristiche desiderate per un rinforzo di qualità. Le informazioni raccolte indicano che esiste già un accordo di massima tra il giocatore e il club rossonero. Tuttavia, resta da convincere il Torino e il suo presidente, Urbano Cairo, che dovrà negoziare le condizioni economiche del trasferimento. Con una valutazione che supera i 30 milioni di euro e la possibilità di includere contropartite tecniche, le trattative si prospettano complesse ma stimolanti. Nonostante l’interesse di altri club, tra cui l’Inter, sembra che la priorità di Ricci sia rivolta verso il Milan. La prospettiva di vestire la maglia rossonera e di contribuire al progetto sportivo del club appare allettante per il giovane talento, pronto a compiere il salto di qualità nella sua carriera. La preferenza di Ricci per il Milan -che Calciomercato.com rivela esserci in virtù di un accordo virtualmente fatto – rappresenta un vantaggio significativo nelle trattative, sebbene sia fondamentale raggiungere un’intesa economica soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

