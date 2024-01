Dragusin esordisce in Premier League in Manchester United Tottenham, match in cui va a segno anche un ex bianconero

Primi minuti in Premier League per Radu Dragusin, ex difensore di proprietà della Juventus che ha esordito con il Tottenham nel 2-2 in casa dello United.

Entrato nel finale di gara, il rumeno ha aiutato la sua squadra a proteggere il risultato, raggiunto anche grazie alla rete dell’altro ex bianconero Rodrigo Bentancur.

The post Dragusin all’esordio in Premier. E allo United segna un altro ex bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG