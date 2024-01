Kean via dalla Juve, Allegri manda un messaggio diretto al giovane attaccante per il suo futuro: ora è più chiaro il da farsi

Come spiegato da Gazzetta.it, in casa Juve è stato ribadito a Moise Kean che, in caso di permanenza, il suo minutaggio potrebbe sensibilmente diminuire, vista anche l’esplosione di Kenan Yildiz.

Ecco perchè, in accordo con il suo entourage, si è al lavoro per trovargli la soluzione migliore, con una possibile cessione in prestito nel destino. Diversi i club italiani e non sulle sue tracce.

