Dragusin Milan, il difensore non ha dubbi: «Sono nel posto migliore per crescere». Le parole del difensore del Genoa

Il difensore del Genoa Dragusin, obiettivo del mercato Milan, ha parlato nella rubrica Campioni del Made in Italy prodotta da Lega Serie A.

COME SI TROVA AL GENOA – «Ho iniziato a 7 anni, per la prima volta sono entrato in una squadra. In Italia il calcio è molto sentito ed è molto importante trovarmi in un ambiente che permette lo sviluppo dei talenti. Sono nel giusto percorso, sto facendo le esperienze corrette, sto crescendo al Genoa, il posto migliore per farlo».

SU GENOVA – «La città è meravigliosa, molto accogliente con la gente, mi ci trovo davvero bene. Lo vivo come un regalo, specialmente i tifosi del Genoa. Ti aiutano nei momenti brutti, come ci è successo lo scorso anno con qualche sconfitta di troppo. La gente allo stadio e per la strada ci supportava, non ha mai perso le speranze che potessimo tornare subito in Serie A. Quando ci muoviamo col pullman ci seguono in motorino e ci cantano dietro. Sensazioni meravigliose. Poi mi piace il mare, nella mia città natale non ce l’abbiamo. Prendere una barca è andare al largo è davvero rilassante. Mi piace scoprire segreti della città nel tempo libero, quelli che solo i locali conoscono».

