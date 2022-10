Il 17 novembre si svolgeranno a Dubai i Globe Soccer Awards. Da oggi è possibile votare per l’assegnazione dei premi, i candidati del Milan

Il 17 novembre si svolgeranno a Dubai i Globe Soccer Awards. Da oggi è possibile votare per l’assegnazione dei premi, i candidati del Milan:

come riportato dall’ANSA il club rossonero è in corsa su molti fronti (squadra, presidente, tecnico, ds e capo scout). A competere con i rossoneri per il Best Men’s Club of the Year c’è la Roma. E ancora in corsa l’Italia anche per il Best Women’s Club of the Year, con Juventus e Roma fra le candidate. Fra i candidati al premio di Best Coach of the Year, Ancelotti brilla di luce propria. Nella stessa categoria anche Stefano Pioli e altri nomi come Guardiola, Klopp, Mourinho. Con lui a caccia di voti Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. fra i candidati per la categoria di Best President of the Year troviamo cinque leader del mondo del calcio di oggi: Pinto da Costa, Herbert Hainer, Khaldoon Al Mubarak, Florentino Pérez e Paolo Scaroni. Del Napoli c’è una discreta presenza, con Giuntoli nominato con il tandem milanista, e il centravanti Osimhen segnalato nella categoria emergenti – Power Horse Emerging Player of the Year – con Rafael Leao, Gavi e Valverde.

