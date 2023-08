L’esterno olandese si è reso protagonista di un’ottima prova stasera a Cagliari.

Denzel Dumfries ha segnato il suo primo goal stagionale stasera contro il Cagliari, rete che non gli evitato comunque le urla di Inzaghi come candidamente ammesso ai microfoni di DAZN. “L’allenatore è sempre molto agitato in panchina, parla molto, ma io sono pronto, mi piace il suo modo di spronarci e cerco di dare il mio contributo anche in attacco”.

Denzel Justus Dumfries

“Cerchiamo di stare compatti, recuperare la palla alti, tenere palla e poi andare ad attaccare l’avversario. Lo scudetto è il nostro primo obiettivo, l’anno scorso abbiamo fatto una buona Champions ma ora vogliamo lo scudetto e la seconda stella. E’ molto importante per i tifosi“.

L’articolo Dumfries: “Cerchiamo di recuperare alti il pallone, Inzaghi parla molto ma mi piace come mi sprona, l’obiettivo è lo Scudetto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG